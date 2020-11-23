Вингер киевлян Виктор Цыганков вылечился от COVID-19 и провел тренировку на базе "бело-синих", сообщает dynamomania.

Динамо – Барселона: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

23-летний игрок занимался беговой работой под руководством тренера по физподготовке Виталия Кулыбы. Также вместе с Виктором занимался Сергей Сидорчук, который также одолел вирус. По словам наставника киевлян Мирчи Луческу, Цыганков не будет участвовать в поединке с Барсой.

Напомним, 24 ноября Динамо будет принимать Барселону в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ.

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