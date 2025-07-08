Судьба Виктора Цыганкова в Жироне до сих пор не решена. Летом украинский вингер может покинуть "красно-белых".

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Как сообщает Бен Джейкобс, Виктор Цыганков открыт к переходу из Жироны летом. Клуб может продать его за сумму близкую 20 миллионам евро. Отмечается, что агент украинца Елена Мыскив подписала соглашение с Пини Захави, который представляет Роберта Левандовски и ряд именитых игроков, по поиску вариантов для перехода. Цыганковым интересуются клубы из АПЛ.

Соглашение украинца с Жироной действует до 2027 года. Виктор в целом сыграл за "красно-белых" в 85 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 18 ассистов.

К слову, Елена Мыскив жена совладельца Карпат Олега Смайличука.

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