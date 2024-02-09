"Мичел не дает расслабиться. Он живет этим, отдает всего себя. Действительно, ментальность победителей. Теперь выходим на каждый матч, нам все равно – Барселона или Реал. Знаем свои сильные качества. Знаем, что можем в каждом матче победить.

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Нет страха, что все развалится, если Мичел уйдет? Ну это жизнь. Мы все работаем для лучшего. Уверен, тренер тоже, может, когда-то захочет возглавить какой-то гранд. Мичел – главная звезда? Он – наша главная звезда, это правда. Мне кажется, просто в менталитете понятно, что это тренер, который хочет только максимума.

Даже в Жироне он всегда хотел побеждать, доминировать, атаковать. Просто в ментальности понятно, что он уже чемпион. И он хочет, чтобы мы были такими же. Большие клубы – это же совсем другая ответственность. Это тоже надо понимать. Жирона и Барселона – у каждого свои цели. Критика, которая есть в Барселоне, здесь такой нет", – поделился Цыганков на YouTube-канале Трендець.

Напомним, что Виктор присоединился к Жироне зимой прошлого года, тогда как Довбик присоединился к каталонскому клубу летом 2023 года. В этом сезоне команда украинцев стала одним из главных претендентов на чемпионство – отставание от первого Реала составляет лишь 2 пункта.

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