Полузащитник Динамо Виктор Цыганков рассказал, чего ожидает от матча с Баварией в рамках 2-го тура Лиги чемпионов.

"Я стараюсь качественно делать свою работу, чтобы нравилось моей команде и тренеру. Приятно, что меня выделяет другой тренер. Тщательно работаю каждый день, чтобы достигать больших побед в Динамо.

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Хочется играть в Лиге чемпионов против лучших футболистов и лучших команд. Завтра выйдем с хорошим настроем. Главное – выполнить установку тренера. Хотим доказать, что можем конкурировать с такими соперниками. Понимаем, с кем мы играем, но тем и интереснее.

Завтра будет очень сложно. Наш уровень и уровень Баварии, как и уровни наших чемпионатов – разные. Нужно будет полностью отдаться на поле, а после матча посмотрим, как нам удалось сыграть", – цитирует Цыганкова Динамомания.

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