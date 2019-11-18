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Цыганков отметил день рождения в золотистом пиджаке

22:42 62 Читати українською
Цыганков отметил день рождения в золотистом пиджаке
Виктор Цыганков / ФК Динамо

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков отмечает свой 22-й день рождения после возвращения из лагеря национальной сборной.

Цыганков родился 15-го ноября, но в этот день он был задействован в сборной Украины, за которую сыграл против Эстонии и Сербии. Сегодня один из лидеров Динамо поделился праздничным фото в своем инстаграме, на котором футболист позирует в стильном пиджаке.

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Напомним, что Цыганков дебютировал за основную команду Динамо в августе 2016-го. В настоящее время он забил 47 голов в 136 матчах за Динамо во всех турнирах.

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Публикация от Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

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