В матче 1-го тура чемпионата Испании между Жироной и Райо Вальекано украинский вингер отметился ассистом на 57-й минуте, помог своей команде создать голевой момент и сократить отставание в счете.

Украинец получил мяч почти в центре поля, уверенно прошел с ним в штрафную, нашел свободное пространство между защитниками соперника и отдал точную передачу на Року, который в одно касание замкнул ее результативным ударом.

К слову, в этом матче на замену вышел и второй украинец – Владислав Крапивцов, поскольку Гасссанига получил красную карточку еще перед перерывом.

