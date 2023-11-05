Вингер Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков отреагировал на забитый мяч Виталия Миколенко в составе Эвертона.

Миколенко в своем Instagram выложил фотографии с матча против Брайтона, в котором украинец забил свой первый гол на Гудисон Парк.

Гол Миколенко в видеообзоре матча АПЛ Эвертон – Брайтон – 1:1

"Первый гол на Гудисон Парк. Потрясающие ощущения. Болельщики как всегда были непревзойденные", – поделился эмоциями Миколенко. В комментариях экс-одноклубник Виктор Цыганков выразил удивление из-за того, как Виталий забил – неродной правой ногой.

Напомним, что матч Эвертон – Брайтон завершился ничьей 1:1 – в конце игры Эшли Янг срезал мяч в собственные ворота.

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