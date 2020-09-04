Самым ценным игроком нашего первенства является полузащитник Динамо Виктор Цыганков, сообщает Transfermarkt.

Атлетико отказался от трансфера Миколенко – известны причины

22-летний футболист подорожал на 3 млн евро и теперь его стоимость составляет 19 млн евро.

Второе место занял хавбек Шахтера Тете. Бразилец "потяжелел" на 1,5 млн евро и стоит теперь 17 млн ​​евро. Третьим в списке идет Виталий Миколенко – защитник Динамо стал дороже на 4 млн евро и его нынешняя цена – 13 млн евро.

Стоит отметить, что в топ-десятку вошли только представители двух украинских грандов – Динамо и Шахтера.

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