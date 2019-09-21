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Цыганков осчастливил Де Пену оригинальным подарком

12:49 130 Читати українською
Цыганков осчастливил Де Пену оригинальным подарком
Виктор Цыганков / Фото ФК Динамо

Похоже, атмосфера в раздевалке Динамо действительно налаживается.

Лидер Динамо Виктор Цыганков подарил свою футболку с последних сборов национальной команды Украины Карлосу Де Пене.

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Уругвайский вингер очень обрадовался такому презенту и поделился своим счастьем в соцсетях.

"Топовый подарок, бро!", – подписал Карлос фото футболки в Instagram.

Напомним, последним поединком в рамках ЛЕ против Мальме (1:0) динамовцы прервали шестиматчевую безвыигрышную серию.

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Динамо Киев Динамо Киев Карлос Де Пена Карлос Де Пена Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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