Защитник Манчестер Сити Витор Рейс официально присоединился к Виктору Цыганкову в испанской Жироне.

Жирона на официальном сайте объявила о подписании Витора Рейса из Манчестер Сити.

19-летний бразилец присоединился к испанской команде на правах годичной аренды. Поспособствовала этому принадлежность Жироны к City Football Group – холдингу, главным в котором является Манчестер Сити.

К слову, "горожане" прошлой зимой заплатили за бразильца 35 миллионов евро. Рейс успел сыграть за Манчестер Сити лишь 1 матч за полгода в Англии.

