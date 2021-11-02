"Наверное, сказываются чемпионат и класс футболистов. Почему у Шерифа тогда складывается? Получается, что Шериф сильнее Динамо и Шахтера. У каждого свое мнение.

Динамо – Барселона: стартовые составы и онлайн-трансляция матча ЛЧ

Если нет голов, значит, есть какая-то проблема. Ее нужно решать, и я надеюсь, что с Барселоной это получится", – заявил Цыганков в комментарии SportArena.

Напомним, Динамо и Шахтер с одним очком занимают последние строчки в своих группах Лиги чемпионов.

Испанские СМИ "воскресили" Миколенко на Барселону и в очередной раз сконфузились с фамилиями игроков Динамо