Цыганков объяснил слабость украинских клубов в ЛЧ: "Получается, что Шериф сильнее Динамо и Шахтера"
20:55 - Читати українською
Полузащитник Динамо Виктор Цыганков с иронией оценил выступления отечественных команд в Лиге чемпионов.
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"Наверное, сказываются чемпионат и класс футболистов. Почему у Шерифа тогда складывается? Получается, что Шериф сильнее Динамо и Шахтера. У каждого свое мнение.
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Если нет голов, значит, есть какая-то проблема. Ее нужно решать, и я надеюсь, что с Барселоной это получится", – заявил Цыганков в комментарии SportArena.
Напомним, Динамо и Шахтер с одним очком занимают последние строчки в своих группах Лиги чемпионов.
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