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ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Цыганков: Нет никакого секрета игры против Шахтера

22:35 57 Читати українською
Цыганков: Нет никакого секрета игры против Шахтера
Виктор Цыганков / фото ФК Динамо

Вице-капитан Динамо Виктор Цыганков поделился эмоциями после победы своей команды в матче 3-го тура УПЛ против Шахтера.

"Никакого секрета игры против Шахтера нет. Выходим на поле и отрабатываем друг за друга до последней секунды.

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Считаю, что сегодня мы выполнили установку и заслуженно победили, приятно в таких матчах побеждать, а дома – тем более. Эта победа для наших фанатов. Спасибо каждому, кто пришел на стадион.

Хорошо, что Вербич забивает и приносит победы команде. Я ему подаю, а он забивает Шахтеру только головой. Сегодня Динамо Киев победило и это самое главное", – рассказал Цыганков Football Hub.

Напомним, Динамо минимального победило Шахтер в третьем туре УПЛ.

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Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Шахтер
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Динамо Киев - Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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