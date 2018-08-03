Цыганков: Нет никакого секрета игры против Шахтера

Вице-капитан Динамо Виктор Цыганков поделился эмоциями после победы своей команды в матче 3-го тура УПЛ против Шахтера.

"Никакого секрета игры против Шахтера нет. Выходим на поле и отрабатываем друг за друга до последней секунды.

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Считаю, что сегодня мы выполнили установку и заслуженно победили, приятно в таких матчах побеждать, а дома – тем более. Эта победа для наших фанатов. Спасибо каждому, кто пришел на стадион.

Хорошо, что Вербич забивает и приносит победы команде. Я ему подаю, а он забивает Шахтеру только головой. Сегодня Динамо Киев победило и это самое главное", – рассказал Цыганков Football Hub.

Напомним, Динамо минимального победило Шахтер в третьем туре УПЛ.

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