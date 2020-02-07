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Цыганков не сыграет ни одного матча за Динамо на тренировочных сборах, – СМИ

12:44 149 Читати українською
Цыганков не сыграет ни одного матча за Динамо на тренировочных сборах, – СМИ
Виктор Цыганков / фото из открытых источников

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков может пропустить все товарищеские матчи "бело-синих" на тренировочных сборах в Турции.

Перед матчем против Легии на первом тренировочном сборе Цыганкову диагностировали воспаление мышц, поэтому он пропустил все спарринги, которые команда Михайличенко провела в Турции. По информации телеграмм-канала Динамо Киев Inside, Виктор не вернется в общую группу киевлян к концу тренировочного сбора. Его готовят к матчу против Ворсклы, которым Динамо откроет вторую часть сезона.

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К слову, на втором тренировочном сборе команда Михайличенко проведет еще 4 спарринга. Соперниками "бело-синих" станут Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина), БАТЭ (Беларусь), Тобол (Казахстан) и Динамо Тбилиси (Грузия). Матч против Ворсклы состоится 22 февраля.

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