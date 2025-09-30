– Пересекался ли ты в Динамо по своему 1997 году рождения с Виктором Цыганковым?

– Да. Я еще помню, как он приехал на отбор. Кажется, с первого раза его не взяли. Потом через год вернулся и, не знаю, что он делал, но начал очень сильно выделяться среди сверстников.

– Чем именно выделялся?

– Там всем сразу. За год он имел все качества: скорость, удар, завершение, очень светлая голова, дриблинг. Если случались какие-то тяжелые матчи, то вопросов не возникало – просто били в его зону, он вбегал и делал результат в возрасте 15-16 лет.

– Цыганков – это суперталант?

– Ну, насчет таланта не знаю. Видел, что он очень много работал и работает. Папа очень много его тренировал. Да, есть какой-то процент таланта, но, мне кажется, все это труд, – сказал Бугай в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Виктор Цыганков выступал за Динамо с 2016 по 2023 год, после чего перебрался в испанскую Жирону.

