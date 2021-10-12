Цыганков не показывает тот уровень, который в свое время демонстрировал Коноплянка, – Морозюк
Экс-капитан Динамо Николай Морозюк отметил незаменимость Андрея Ярмоленко для сборной Украины.
"Что бы ни говорили, без Ярмоленко очень трудно. Не то, что он мой друг, он очень важный игрок сейчас. Он делает разницу даже в самые сложные моменты. На другом фланге этой разницы не хватает – вот когда был в лучшей форме Коноплянка.
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Витя Цыганков и Зубков – хорошие игроки, но – это мое мнение – они не показывают тот уровень, который показывал в свое время Коноплянка. В какой-то период вся сборная держалась на связке Ярмоленко-Коноплянка. Они делали огромную разницу, вот почему мы были в шаге от чемпионата мира", – сказал Морозюк для Youtube-канала vZbirna.
Напомним, Андрей Ярмоленко расположился на второй строчке в рейтинге бомбардиров сборной Украины, уступая на 5 мячей Андрею Шевченко.
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