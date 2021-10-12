"Что бы ни говорили, без Ярмоленко очень трудно. Не то, что он мой друг, он очень важный игрок сейчас. Он делает разницу даже в самые сложные моменты. На другом фланге этой разницы не хватает – вот когда был в лучшей форме Коноплянка.

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Витя Цыганков и Зубков – хорошие игроки, но – это мое мнение – они не показывают тот уровень, который показывал в свое время Коноплянка. В какой-то период вся сборная держалась на связке Ярмоленко-Коноплянка. Они делали огромную разницу, вот почему мы были в шаге от чемпионата мира", – сказал Морозюк для Youtube-канала vZbirna.

Напомним, Андрей Ярмоленко расположился на второй строчке в рейтинге бомбардиров сборной Украины, уступая на 5 мячей Андрею Шевченко.

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