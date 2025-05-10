В матче первого круга соперники расписали веселую ничью 2:2. Тогда они считались равными оппонентами, однако под конец сезона все серьезно изменилось. Вильяреал остался среди лидеров чемпионата и борется за заслуженное право квалифицироваться в Лигу чемпионов. А вот Жирона не выдержала погони на несколько фронтов. Изможденная команда Мичела упала почти до зоны вылета, поэтому сейчас вынуждена перестраховываться от попадания в Сегунду.

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Похоже, психологического давления не выдержал и сам наставник каталонцев. В канун матча 35 тура он слег в больницу. Уверяет, что с ним все в порядке, но дыма без огня не бывает. Мичела на тренерской скамейке заменил его помощник, сам же менеджер давал указания с помощью телефона.

Виктор Цыганков вышел против Вильяреала в стартовом составе, однако ничем особенным в первом тайме не запомнился. Одна эстетическая передача пяточкой, две неплохие подачи в штрафную, исполнение углового. Вот и все. Жирона не отсиживалась в обороне, однако в атаке выглядела слишком медленной и безыдейной.

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Не форсировал событий и фаворит. Правда, на 22-й минуте "Субмарина" таки забила усилиями своего лучшего бомбардира – Айозе Переса. Тот лишь с третьей попытки пробил Гассанигу, но в суматохе помог себе рукой, поэтому взятие ворот отменили.

С хорошей позиции на 38-й минуте пробивал Пепе – выше ворот. Тогда же защитники Жироны затоптали в своей штрафной площадке Баэну. Эпизод претендовал на пенальти, однако судьи на VAR не придали этому значения.

️ El VAR volvió a pasar de los agarrones en el Girona - Villarreal.



Arthur sujeta de forma continuada a Baena por el brazo y, tras ello, Yangel lo arrolla dentro del área.



ES PENALTI.



️ Iglesias Villanueva, en el VAR, lanzó la moneda al aire y salió cruz. pic.twitter.com/ceBdsL73PP — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 10, 2025

После перерыва ничего кадринально не изменилось за исключением того, что гости чаще брали игру под контроль. Цыганков еще предпринял полторы несмелые попытки найти голову Кристиана Стуани вблизи ворот "Субмарины", но ветеран находился под пристальной опекой. Стоит вспомнить, что за десять минут до замены украинец пережил неприятный момент. При падении его руку подбил Комесанья, поэтому приземление оказалось не из приятных. В конце концов, на 66-й минуте Виктора заменил молодой и энергичный Асприлья. Публика на Монтиливи сразу оживилась с выходом колумбийца.

Но все дистанционные попытки Мичела как-то разбудить свою команду оказались тщетными. В обороне Жирона еще справлялась, но наладить эффективную контригру не удавалось. Страдал в атаке и Вильяреал. Фактически, за весь второй тайм, до 89-й минуты, достойным внимания был лишь выстрел со средней дистанции от Баэны. Гассанига вытащил мяч из-под перекладины.

Казалось, все катится к закономерной нулевой ничьей. Но на 89-й великолепная подача удалась Педрасе. Мяч приземлился точно на голову 21-летнему Этта Эйонгу, который пробил мимо Гассаниги – 0:1. Жирона еще могла спастись в компенсированное время, однако Эррера не попал в дальний пустой угол.

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