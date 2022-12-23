"Переговоры "Суркисы/Цыганковы/Пере" привели к ожидаемому результату. То есть ни к чему не привели.

Суркис: Уверен, что Цыганков не может покинуть Динамо просто так

Теперь выхода для клуба ровно два - продажа по дисконту уже этой зимой или же летнее прощание задаром. Всё предельно просто", – сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Напомним, контракт Цыганкова завершается летом 2023 года, поэтому уже этой зимой Виктор может договориться с новым клубом о бесплатном переходе. Игорь Суркис убежден, что Виктор не может просто так покинуть Динамо – в пример он постоянно ставит историю с Ярмоленко, который в похожей ситуации пролонгировал контракт с киевлянами, а впоследствии был продан в дортмундскую Борусию (позволивв, таким образом, "бело-синим" существенно пополнить клубный бюджет).

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