Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков признался, какой трофей хотел бы положить в свою коллекцию.

"Мне всегда импонировала игра Зинедина Зидана, Роналдо и Роналдиньо. Это те люди, которые добавили красок футболу. Они гениальные и в то же время простые.

Цыганков в процентах оценил вклад Луческу в триумфальный сезон Динамо

Если брать современных игроков – это Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Моя самая заветная мечта? Выиграть трофей со сборной Украины", – сказал Цыганков в эфире программы "AUTO ГОЛ!".

Напомним, Виктор в текущем сезоне завоевал с Динамо чемпионство УПЛ, выиграл Кубок и Суперкубок Украины и стал лучшим бомбардиром киевлян, забив 12 голов.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21