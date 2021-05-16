Цыганков назвал своих любимых футболистов и озвучил заветную мечту
Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков признался, какой трофей хотел бы положить в свою коллекцию.
"Мне всегда импонировала игра Зинедина Зидана, Роналдо и Роналдиньо. Это те люди, которые добавили красок футболу. Они гениальные и в то же время простые.
Цыганков в процентах оценил вклад Луческу в триумфальный сезон Динамо
Если брать современных игроков – это Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Моя самая заветная мечта? Выиграть трофей со сборной Украины", – сказал Цыганков в эфире программы "AUTO ГОЛ!".
Напомним, Виктор в текущем сезоне завоевал с Динамо чемпионство УПЛ, выиграл Кубок и Суперкубок Украины и стал лучшим бомбардиром киевлян, забив 12 голов.
Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21