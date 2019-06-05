Цыганков: Надеемся, что подарим болельщикам победу над сербами

Вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации Евро-2020.

"В сборной, как всегда, хорошая атмосфера. Работаем с огромным желанием, все идет по плану. Нет никакого волнения, есть сконцентрированая работа на тренировках. Мы стараемся выполнить то, что требует от нас тренерский штаб, поэтому готовимся в обычном режиме.

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В национальной команде тренерский штаб традиционно уделяет немало внимания тактике. Наставники подходят к каждому футболисту, рассказывают, какие у него функции и как ему следует делать на поле. Как следствие – каждый исполнитель хорошо осознает, как нужно действовать в конкретной игре.

В составе Сербии – качественные игроки, каждый из которых выступает в Европе, постоянно находится на слуху. Мы знаем, что у сербов довольно боевая квалифицированная команда, которая сыграла вничью с Португалией на выезде.

Одно можно сказать точно – будет нелегкая игра. И мы надеемся, что наши болельщики придут и поддержат нас, а мы подарим им победу", – поделился Цыганков в комментарии официальному сайту УАФ.

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