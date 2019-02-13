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Цыганков: Мы знаем, как греки могут себя вести, но мы готовимся играть в футбол

19:15 87 Читати українською
Цыганков: Мы знаем, как греки могут себя вести, но мы готовимся играть в футбол
Виктор Цыганков / Фото ФК Динамо

Атакующий полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков отмечает, что команда будет делать все, чтобы достичь результата в матче с Олимпиакосом, несмотря на отсутствие практики официальных матчей во время зимнего перерыва.

"Мы знаем, кто такие греки, и как они могут себя вести, но прежде всего мы готовимся играть в футбол.

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Отсутствие игровой практики? Да, это проблема, у нас нет официальных матчей перед такими играми. Но у нас были сборы, команда подготовилась, и мы будем играть друг за друга, чтобы достичь результата.

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Погода не имеет значения. Здесь даже теплее, чем в Киеве. И нам не привыкать играть при такой погоде", – сказал Цыганков на пресс-конференции перед матчем с Олимпиакосом в среду в Афинах.

Источник: Футбол 24
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Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
до матча
20
час
:
57
мин
Динамо Киев
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