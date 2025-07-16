Цыганков может стать одноклубником Трубина – трансфер не состоится при одном условии
Вингер Жироны Виктор Цыганков может сменить клубную прописку.
Бенфика рассматривает Виктора Цыганкова как одного из главных кандидатов на усиление атаки этим летом, сообщает Opoeta d'Bola.
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Клуб внимательно следит за ситуацией вокруг Янниса Константелиаса из ПАОКа, но не исключает варианта с украинцем в случае, если трансфер грека не состоится.
Лиссабонцы уже давно интересуются Константелиасом и могут заплатить за него до 30 миллионов евро, однако сделка пока не завершена. В таком случае внимание может переключиться на Цыганкова, который демонстрирует стабильную игру за Жирону. Алжирец Мусса также рассматривается как один из запасных вариантов.
Напомним, целом Виктор сыграл за "красно-белых" в 85 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 18 ассистов.
К слову, за Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.
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