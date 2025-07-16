Бенфика рассматривает Виктора Цыганкова как одного из главных кандидатов на усиление атаки этим летом, сообщает Opoeta d'Bola.

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Клуб внимательно следит за ситуацией вокруг Янниса Константелиаса из ПАОКа, но не исключает варианта с украинцем в случае, если трансфер грека не состоится.

Лиссабонцы уже давно интересуются Константелиасом и могут заплатить за него до 30 миллионов евро, однако сделка пока не завершена. В таком случае внимание может переключиться на Цыганкова, который демонстрирует стабильную игру за Жирону. Алжирец Мусса также рассматривается как один из запасных вариантов.

Напомним, целом Виктор сыграл за "красно-белых" в 85 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 18 ассистов.

К слову, за Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Giannis Konstantelias

22 Anos

PAOK

VM 17M€



Um namoro antigo do Sport Lisboa e Benfica, que pode chegar aos 30 milhões pelo internacional grego. Já em Janeiro se falou desta pérola. Nada mudou.

Tsygankov e Moussa são alternativas#SLBenfica #Mercado #PAOK #Transfers pic.twitter.com/PuEoAeob6Y — Opoeta d’Bola (@OpoetaJonas) July 15, 2025

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