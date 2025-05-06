Как стало известно Футбол 24, Константин Вивчаренко начал сотрудничество с агентом Олегом Смалийчуком и может продолжить карьеру в Жироне.

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Испанский клуб рассматривает украинца как возможную замену Мигелю Гутьересу, на которого претендуют Реал и Атлетико. В случае продажи основного левого защитника летом на этой позиции может освободиться место, и Вивчаренко есть среди приоритетных кандидатов.

Жирона следила за игроком еще зимой, однако тогда Вивчаренко имел действующий контракт с Динамо до 2025 года. Каталонцы планировали предварительную сделку, как это было с переходом Виктора Цыганкова, однако Константин решил избежать конфликта с киевским клубом и подписал новое соглашение с клаусулой в размере 20 миллионов евро.

Если Жирона сохранит прописку в Ла Лиге, клуб вернется к переговорам и попытается достичь компромисса с Динамо. Сейчас каталонцы занимают 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 38 очков.

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