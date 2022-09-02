Вингер Динамо Виктор Цыганков имел еще один вариант перехода в европейский клуб.

Агентство Sports Entertainment Group (SEG), одной из ключевых фигур в котором является Пере Гвардиола, брат Хосепа Гвардиолы, предлагало Аяксу приобрести Цыганкова вместо Антони, который стал игроком Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Voetbalprimeur.

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Также амстердамцам предлагали вингера ПСВ Коди Гакпо. В случае его ухода Цыганков мог бы стать заменой вингера сборной Нидерландов в Эйндховене. В итоге стороны не согласовали этот трансфер, поэтому Виктор остался в Динамо.

Отметим, что 24-летнего Цыганкова Transfermarkt оценивает в 25 млн. Виктор сыграл в 4 матчах за Динамо в квалификации Лиги чемпионов, записав в свой актив гол и ассист.

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