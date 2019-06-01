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Цыганков, Миколенко и Мораес – лучшие украинские игроки Лиги Европы 2018/19

11:35 28 Читати українською
Цыганков, Миколенко и Мораес – лучшие украинские игроки Лиги Европы 2018/19
Виктор Цыганков / Динамо

Определился окончательный рейтинг футболистов по итогам сезона Лиги Европы.

Лучшим украинским футболистом в Лиге Европы стал вингер Динамо Виктор Цыганков, игрок киевлян набрал 877 очков и занял 129-е место в рейтинге на официальном сайте УЕФА.

Вербич: В этом сезоне самый большой шаг вперед сделал Миколенко

Второй среди украинцев – защитник "бело-синих" Виталий Миколенко (789 очков и 140 место), третий – нападающий Шахтера Жуниор Мораес (720 очков и 154 позиция).

Миколенко попал в символическую команды Лиги Европы до 21 года

Заметим, что возглавил рейтинг вингер Челси Эден Азар с 10 822 баллами, второй – нападающий "синих" Оливье Жиру, замыкает тройку форвард Арсенала Обамеянг.

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