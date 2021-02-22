Цыганков летом должен переехать в Европу, – экс-игрок Динамо
Бывший форвард Динамо и сборной Латвии Марис Верпаковскис высоко оценил игру Виктора Цыганкова и предрек ему повышение в классе.
"Цыганков проводит яркий сезон. Думаю, он продолжит в таком же духе. Летом он должен уехать в Европу, ведь очень много классных голов забил сильным соперникам.
Цыганков обошел Белькевича в списке бомбардиров Динамо
Конечно, в Европе следят за ним. Если он сможет продолжать в таком же духе, думаю, Динамо ждет очень хороший трансфер", – признался Верпаковскис в интервью SportArenaTV.
К слову, Виктор Цыганков в текущем сезоне провел в футболке киевлян 22 матча, в которых отметился 11 голами и 6 результативными передачами.
Десна – Динамо: Брюгге наоборот и украинский позитив для Луческу – киевлянам дарят лидерство в день удалений и пенальти