Бывший форвард Динамо и сборной Латвии Марис Верпаковскис высоко оценил игру Виктора Цыганкова и предрек ему повышение в классе.

"Цыганков проводит яркий сезон. Думаю, он продолжит в таком же духе. Летом он должен уехать в Европу, ведь очень много классных голов забил сильным соперникам.

Цыганков обошел Белькевича в списке бомбардиров Динамо

Конечно, в Европе следят за ним. Если он сможет продолжать в таком же духе, думаю, Динамо ждет очень хороший трансфер", – признался Верпаковскис в интервью SportArenaTV.

К слову, Виктор Цыганков в текущем сезоне провел в футболке киевлян 22 матча, в которых отметился 11 голами и 6 результативными передачами.

Десна – Динамо: Брюгге наоборот и украинский позитив для Луческу – киевлянам дарят лидерство в день удалений и пенальти