Цыганков, Кулач, Исмаили и еще 5 футболистов претендуют на звание лучшего игрока октября в УПЛ

Стартовало голосование за лучшего игрока месяца в украинской Премьер-лиге.

В голосовании принимают участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в октябре: 11 тур – Сергей Гринь (Арсенал-Киев), 12 тур – Андрей Борячук (Мариуполь), 13 тур – Денис Безбородко (Десна).

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А также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение октябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виктор Цыганков (Динамо Киев), Исмаили (Шахтер), Дмитрий Шастал (Александрия), Владислав Кулач (Ворскла), Алан Патрик ( Шахтер).

Все желающие смогут отдать голос за футболиста, которого они считают лучшим в октябре, на сайте УПЛ – upl.ua.

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