"Я хорошо помню дебютные матчи Вити за Динамо. В нашей команде это был многообещающий, талантливый парень, который долгое время конкурировал с Андреем Ярмоленко и Джермейном Ленсом. Среди своих сверстников Цыганков всегда выделялся. Я рад, что в итоге он вырос в хорошего игрока и стал лучшим футболистом года. Сегодня это один из лидеров Динамо и очень важный игрок для сборной Украины.

Цыганков стал лучшим футболистом УПЛ по итогам 2020 года

Какие у Цыганкова сильные качества? Работа с мячом на скорости и мышление. Еще до приема мяча он уже знает, что с ним нужно делать. Витя может отдать острую передачу, может и сам завершить атаку. Для атакующего игрока это очень важно. У него хороший удар.

Наверное Цыганков не в полной мере отвечает современным требованиям по игре в обороне. Но, возможно, в этом и есть его главный резерв. Ведь, зная характер Вити, я уверен, что он сделает все, чтобы добавить в этом аспекте. Нужно чаще вступать в единоборство и чаще их выигрывать", – сказал Ребров в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Цыганков был признан лучшим футболистом УПЛ по итогам 2020 года – полузащитнику Динамо удалось значительно опередить "горняка" Тайсона и иранского форварда Олимпика Захедитабара Шахаба. В текущем сезоне 23-летний футболист провел за Динамо 19 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 19 млн евро.

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