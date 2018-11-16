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Цыганков, Яремчук, Марлос и еще 13 игроков, которые дебютировали в составе сборной Украины при Шевченко

19:55 77 Читати українською
Цыганков, Яремчук, Марлос и еще 13 игроков, которые дебютировали в составе сборной Украины при Шевченко
Циганков, Яремчук, Марлос та ще 13 гравців збірної, які дебютували за Шевченка

До сегодняшнего поединка против Словакии под руководством Андрея Шевченко готовились сразу три потенциальных дебютанта сборной Украины.

Свои первые поединки в составе нашей национальной команды могут провести Виталий Миколенко, Андрей Борячук и Марьян Швед, сообщает пресс-служба ФФУ.

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Все дебютанты сборной Украины Андрея Шевченко

Вратарь: Андрей Лунин;

Защитники: Эдуард Соболь, Николай Матвиенко, Артем Шабанов, Никита Бурда;

Полузащитники: Евгений Шахов, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Марлос, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Сергей Мякушко, Николай Шапаренко;

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Юрий Коломоец.

Напомним, сегодня сборная Украины сыграет заключительный матч Лиги наций против Словакии.

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Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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