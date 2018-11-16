Цыганков, Яремчук, Марлос и еще 13 игроков, которые дебютировали в составе сборной Украины при Шевченко

До сегодняшнего поединка против Словакии под руководством Андрея Шевченко готовились сразу три потенциальных дебютанта сборной Украины.
Свои первые поединки в составе нашей национальной команды могут провести Виталий Миколенко, Андрей Борячук и Марьян Швед, сообщает пресс-служба ФФУ.
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Все дебютанты сборной Украины Андрея Шевченко
Вратарь: Андрей Лунин;
Защитники: Эдуард Соболь, Николай Матвиенко, Артем Шабанов, Никита Бурда;
Полузащитники: Евгений Шахов, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Марлос, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Сергей Мякушко, Николай Шапаренко;
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Юрий Коломоец.
Напомним, сегодня сборная Украины сыграет заключительный матч Лиги наций против Словакии.
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