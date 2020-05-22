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Цыганков имел шанс сменить Динамо на топ-клуб АПЛ – Суркису готовы были платить солидную сумму

11:41 167 Читати українською
Цыганков имел шанс сменить Динамо на топ-клуб АПЛ – Суркису готовы были платить солидную сумму
Виктор Цыганков (справа) не стал менять Динамо на Арсенал

Виктор Цыганков имел все шансы перейти в Арсенал. Игрока сборной Украины начали активно "вести" еще в эпоху Арсена Венгера.

Как стало известно "Футбол 24", в 2018 году Арсенал интересовался Цыганковым. Тогдашний тренер Унаи Эмери просил узнать больше об игроке киевского Динамо и его стоимости. В конце концов, Арсенал готов был заплатить 10-15 миллионов евро. При этом Трансфермаркт тогда оценивал его в 8-13 млн, а затем стоимость стремительно взлетела вверх.

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Более того, Цыганков был под пристальным вниманием Арсенала еще со времен работы Венгера, который покинул команду после сезона 2017/18. Футболист и его отец ответили, что они пока не хотели бы рассматривать другие варианты, потому что желают чего-то добиться в Киеве и еще не готовы к вызову в АПЛ.

В Динамо Цыганков провел 146 официальных матчей, забил 53 мячей и отдал 45 голевых передач. В первом же сезоне после ухода Ярмоленко (2017/18) Виктор стал лидером киевлян. Вингер оформил своеобразный дабл-дабл: 17 голов, 14 ассистов.

После остановки футбола стоимость динамовца на Трансфермаркт упала с 20 до 16 млн евро.

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Источник: Футбол 24
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