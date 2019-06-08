Цыганков: Играть во Львове – сплошное удовольствие

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал феерическую победу "сине-желтых" над Сербией (5:0) в матче 3-го тура отбора на Евро-2020.

"Атмосфера во Львове просто фантастическая, играть здесь – сплошное удовольствие. Хочу поблагодарить наших болельщиков. Надеюсь всей стране понравился результат, которого мы достигли.

Украина – Сербия – 5:0 – видео голов и обзор матча

Мое дело – выходить и показывать, что могу играть в сборной. Я пытался играть сегодня в тот футбол, в который умею, и выполнять задания тренера.

Думаю, все прекрасно знают, какая у Сербиии команда. Просто мы сегодня очень хорошо сыграли, выполнили задачу тренерского штаба и победили с разгромным счетом", – сказал Цыганков.

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Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 и лидирует в группе B, набрав 7 очков после 3-х туров. В следующем матче "сине-желтые" примут Люксембург – поединок состоится также на Арене Львов 10 июня.