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Цыганков: Играть во Львове – сплошное удовольствие

01:25 13 Читати українською
Цыганков: Играть во Львове – сплошное удовольствие
Виктор Цыганков / фото из соцсетей

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал феерическую победу "сине-желтых" над Сербией (5:0) в матче 3-го тура отбора на Евро-2020.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Атмосфера во Львове просто фантастическая, играть здесь – сплошное удовольствие. Хочу поблагодарить наших болельщиков. Надеюсь всей стране понравился результат, которого мы достигли.

Украина – Сербия – 5:0 – видео голов и обзор матча

Мое дело – выходить и показывать, что могу играть в сборной. Я пытался играть сегодня в тот футбол, в который умею, и выполнять задания тренера.

Думаю, все прекрасно знают, какая у Сербиии команда. Просто мы сегодня очень хорошо сыграли, выполнили задачу тренерского штаба и победили с разгромным счетом", – сказал Цыганков.

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Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 и лидирует в группе B, набрав 7 очков после 3-х туров. В следующем матче "сине-желтые" примут Люксембург – поединок состоится также на Арене Львов 10 июня.

Источник: Футбол 24
blog_ava
Украина – Сербия – 5:0 – видео голов и обзор матча
00:44
4839
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Виктор Цыганков Виктор Цыганков Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Украина - Сербия
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