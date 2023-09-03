"На самом деле не все у Динамо с финансами так плохо, как говорят. Клуб все время получает средства и бонусы от своих трансферов. Я знаю, что недавно получили транш чуть ли не на семь миллионов за Забарного.

Цыганков получил прямого конкурента – Жирона официально оформила еще один трансфер

Получили два бонуса за Цыганкова: 250 тысяч за место, которое Жирона заняла в прошлом сезоне (десятое), и 500 тысяч за то, что он сыграл 20 матчей. И после следующих 20 будет еще 500", – рассказал ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Напомним, упомянутые футболисты покинули Динамо прошлой зимой. Цыганков перешел в Жирону за сравнительно скромные пять миллионов евро, а вот за Забарного Борнмут заплатил 25 млн.

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