Донни Ван де Беек перенес операцию в связи с полным разрывом ахиллова сухожилия левой ноги, информирует официальный Твиттер Жироны. Судя по всему, он выбыл до конца этого сезона.

Нидерландец получил свою очередную травму в матче 6-го тура Ла Лиги против Атлетика из Бильбао. Он имеет репутацию "хрупкого" игрока, который слишком часто травмируется. В этом матче с Атлетиком он появился в стартовом составе впервые с 5 апреля.

28-летний полузащитник защищает цвета Жироны с 2024 года. Напомним, что в составе каталонской команды выступают украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

