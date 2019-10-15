toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Цыганков и Миколенко уже готовы к выступлениям в Европе, – Цыганык

18:11 33 Читати українською
Цыганков и Миколенко уже готовы к выступлениям в Европе, – Цыганык
Виктор Цыганков / Фото ФК Динамо

Ведущий программы ПроФутбол Игорь Цыганик оценил перспективы игроков сборной Украины в клубной карьере.

"Нужно ли Миколенко, Цыганкову и Шапаренко ехать в Европу? Мне трудно говорить сейчас. Но чтобы ехать в Европу, нужно быть готовым к ней.

Украина – Португалия: выходим на Евро-2020 с 1-го места – футбольные киборги, кайф, гордость и нефартовый Роналду

Я уверен, что и Цыганков, и Миколенко уже готовы выступать в Европе, ведь они сыграли на очень хорошем уровне.

По Шапаренко вопрос, поскольку он не может пока выиграть конкуренцию в Динамо. Цыганков и Миколенко и в клубе, и в сборной играют, и они уже готовы к европейскому футболу и в игровом, и в ментальном плане. Я уверен, что в ближайшее время эти футболисты будут пользоваться спросом в Европе, особенно после Евро-2020", – сказал Цыганык в эфире ЦиганикLive.

Напомним, именно Миколенко отдал голевую передачу на Ярмоленко, который забил победный мяч в ворота Португалии.

Шевченко "виноват" во всех победах, или Кто злорадствует над триумфом Украины: реакция соцсетей на матч с Португалией

blog_ava
Украина – Португалия: послематчевая пресс-конференция Фернанду Сантуша
00:30
2609
Теги
Игорь Цыганык Сборная Украины Виталий Миколенко Виталий Миколенко Виктор Цыганков Виктор Цыганков Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
14
мин
Швейцария
21:45
Ирландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук