Цыганков и Миколенко уже готовы к выступлениям в Европе, – Цыганык

Ведущий программы ПроФутбол Игорь Цыганик оценил перспективы игроков сборной Украины в клубной карьере.

"Нужно ли Миколенко, Цыганкову и Шапаренко ехать в Европу? Мне трудно говорить сейчас. Но чтобы ехать в Европу, нужно быть готовым к ней.

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Я уверен, что и Цыганков, и Миколенко уже готовы выступать в Европе, ведь они сыграли на очень хорошем уровне.

По Шапаренко вопрос, поскольку он не может пока выиграть конкуренцию в Динамо. Цыганков и Миколенко и в клубе, и в сборной играют, и они уже готовы к европейскому футболу и в игровом, и в ментальном плане. Я уверен, что в ближайшее время эти футболисты будут пользоваться спросом в Европе, особенно после Евро-2020", – сказал Цыганык в эфире ЦиганикLive.

Напомним, именно Миколенко отдал голевую передачу на Ярмоленко, который забил победный мяч в ворота Португалии.

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