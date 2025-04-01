Украинские футболисты Жироны узнали, смогут ли принять участие в следующем матче команды.

Украинский вингер Виктор Цыганков не попал в заявку своей команды на полуфинальный матч Кубка Каталонии против Андорры, выступающей в третьем дивизионе Испании.

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Зато шанс дебютировать за каталонцев может получить другой представитель Украины – вратарь Владислав Крапивцов, который оказался в списке на игру.

Поединок между Андоррой и Жироной состоится уже завтра, 2 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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