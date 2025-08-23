Жирона объявила заявку на игру 2-го тура Ла Лиги против Вильярреала.

Главный тренер каталонцев Мичел берет с собой 22 игроков. Среди них ожидаемо вратарь Владислав Крапивцов и хавбек Виктор Цыганков.

Оба украинца имеют отличные шансы выйти в старте. Неделю назад в стартовом туре против Райо (1:3) именно Цыганков был самым острым игроком Жироны, а Крапивцов достойно заменил Гассанигу, который похоронил команду своими ошибками и удалением.

Добавим, что матч Вильярреал – Жирона состоится завтра (24 августа). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

