Жирона завершила сделку по трансферу Аззедина Унаи, информирует журналист Иван Куйрос. Каталонский клуб согласился выплатить около 6 миллионов евро + небольшой процент от будущей перепродажи.

Сообщается, что Унаи получил несколько предложений, но выбрал вариант с Жироной. Согласно FootMercato, в услугах игрока были заинтересованы Брайтон и московский Спартак. Российский клуб предложил сумму в 12 миллионов евро, но марокканец не захотел переезжать на болота.

В прошлом сезоне полузащитник играл в аренде за Панатинаикос, и его греческий период карьеры был признан очень успешным. Греческий гранд хотел продлить аренду, но сам Унаи поставил перед собой цель – перебраться в Ла Лигу.

