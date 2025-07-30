Оба украинца сыграют в составе Жироны с первых минут.

Жирона объявила стартовый состав на контрольный матч с Алавесом. Двое украинцев – вратарь Владислав Крапивцов и вингер Виктор Цыганков – выйдут на поле с первых минут.

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Этот товарищеский матч станет для каталонцев уже четвертым за лето. В трех предыдущих Жирона одержала две победы (одну из них над Эспаньолом – по пенальти) и потерпела одно поражение, от Марселя.

Матч Жирона – Алавес начнется в 19:15 по Киеву. Встречу можно посмотреть бесплатно в YouTube.