Цыганков и Крапивцов – в стартовом составе Жироны на контрольный матч
19:21 - Читати українською
Оба украинца сыграют в составе Жироны с первых минут.
Жирона объявила стартовый состав на контрольный матч с Алавесом. Двое украинцев – вратарь Владислав Крапивцов и вингер Виктор Цыганков – выйдут на поле с первых минут.
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Этот товарищеский матч станет для каталонцев уже четвертым за лето. В трех предыдущих Жирона одержала две победы (одну из них над Эспаньолом – по пенальти) и потерпела одно поражение, от Марселя.
Матч Жирона – Алавес начнется в 19:15 по Киеву. Встречу можно посмотреть бесплатно в YouTube.
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