Жирона определилась с игроками на игру против Барселоны в 29-м туре чемпионата Испании.

"Красно-белые" имеют кадровые проблемы перед игрой с "кулес". Брайан Хиль, Иван Мартин, Абель Руис и Миовски не сыграют из-за травм, а ван де Беек дисквалифицирован.

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В заявку на игру Митчел включил 20 игроков. Украинцы Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов также попали в список футболистов, которые могут сыграть в дерби. К слову, в заявке также присутствует Ориоль Ромеу.

Дело в том, что защитник находится в Жироне на правах аренды из Барселоны. В его контракте есть пункт, который запрещает Ромеу играть против "кулес". Впрочем, как информирует AS, "красно-белые" могут выплатить "блаугранас" 300 тысяч евро и это позволит защитнику принять участие в игре. Учитывая, что в заявке Ромеу присутствует, Жирона решила воспользоваться такой возможностью на фоне травм.

Жирона и Барселона сыграют в воскресенье, 30 марта. Начало матча в 17:15 по киевскому времени.

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