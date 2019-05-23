Динамо – Львов: Цыганков и еще двое игроков киевлян пропустят матч из-за дисквалификаций

Вингер Динамо Виктор Цыганков и еще двое исполнителей не сыграют против Львова в 31 туре УПЛ из-за дисквалификаций.

Виктор Цыганков, Александр Андриевский и Артем Шабанов пропустят матч 31 тура УПЛ против Львова.

Шахтер – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

Шабанов был удален в матче против донецкого Шахтера (1:1), а Цыганков и Андриевский имеют перебор желтых карточек.

Матч Динамо – Львов состоится 26 мая в 17:00.

Киевляне уже не смогут подняться выше 2 позиции в турнирной таблице, но также и не опустятся ниже. Львов забронировал себе 6 позицию и остался без еврокубков.