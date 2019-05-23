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Динамо – Львов: Цыганков и еще двое игроков киевлян пропустят матч из-за дисквалификаций

11:51 91 Читати українською
Динамо – Львов: Цыганков и еще двое игроков киевлян пропустят матч из-за дисквалификаций
Виктор Цыганков / ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Виктор Цыганков и еще двое исполнителей не сыграют против Львова в 31 туре УПЛ из-за дисквалификаций.

 

Виктор Цыганков, Александр Андриевский и Артем Шабанов пропустят матч 31 тура УПЛ против Львова.

Шахтер – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

Шабанов был удален в матче против донецкого Шахтера (1:1), а Цыганков и Андриевский имеют перебор желтых карточек.

Матч Динамо – Львов состоится 26 мая в 17:00.

Киевляне уже не смогут подняться выше 2 позиции в турнирной таблице, но также и не опустятся ниже. Львов забронировал себе 6 позицию и остался без еврокубков.

Источник: Футбол 24
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