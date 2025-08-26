Жирона провела утреннюю тренировку, на которой было заметно отсутствие Ладислава Крейчи, Янхеля Эрреры и Виктора Цыганкова, сообщает FutbolFantasy.

Отмечается, что чешский защитник уже отправился в Англию, чтобы завершить трансфер в Вулверхэмптон. Эррера и Цыганков занимались в зале: венесуэлец продолжил испытывать мышечный дискомфорт. А вот причина отсутствия Виктора неизвестна.

К слову, уже 30 августа Жирона сыграет против Севильи в 3-м туре Ла Лиги. Первые 2 завершились ужасно: поражение от Райо Вальекано (1:3) и погром от Вильярреала (0:5).

