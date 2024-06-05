Украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, выступающие за Жирону, возглавили интересный рейтинг, превзойдя звезд Барселоны и Реала.

Статистический портал Soccerment опубликовал рейтинг лучших дуэтов по ожидаемым ассистам (xA) друг на друга в перечень на 90 минуты матча Ла Лиги сезона 2023/24.

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Артем Довбик и Виктор Цыганков превзошли своих конкурентов и возглавили список. Украинцы сыграли вместе в общей сложности 1556 минут в чемпионате Испании. Их средний показатель ожидаемых асситов (xA) составляет 0,15. Стоит заметить, что в рейтинг были включены лишь игроки, которые сыграли более 900 минут.

На второй позиции дуэт из Барселоны Левандовски-Рафинья. Они вместе отыграли 1216 минут, а их показатель xA – 0,13.

Виктор Цыганков в сезоне 2023/24 оформил семь ассистов в Ла Лиге, с трех его передач забивал Артем Довбик.

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