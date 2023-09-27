Жирона и Вильярреал сойдутся в поединке 7-го тура Ла Лиги, в котором сыграют и украинцы – Виктор Цыганков и Артем Довбик. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Стартовый свисток матча между Вильярреалом и Жироной прозвучит в 20:00 по киевскому времени. Артем Довбик и Виктор Цыганков снова получили место в стартовом составе. Игру можно посмотреть вживую на MEGOGO, а в текстовой онлайн-трансляции – на "Футбол 24".

Цыганков и Довбик помогли опередить даже Барселону – клуб украинцев возглавил бомбардирский рейтинг топ-5 лиг Европы

Стартовый состав Вильярреала: Йоргенсен – Фойт, Альбиоль, Манди, Педраса – Йереми Пино, Парехо, Капу, Баэна – Моралес, Сорлот.

Стартовый состав Жироны: Гассанига – Арнау Мартинес, Эрик Гарсия, Давид Лопес, Мигель Гутьеррес – Цыганков, Алейш Гарсия, Эррера, Иван Мартин, Савио – Довбик.

К слову, команда украинцев сейчас является одним из лидеров испанского первенства – 2 место и 16 очков после 6 сыгранных матчей. Вильяреал же сейчас тринадцатый с 7 пунктами.

Испанцы назвали единственный минус Довбика, а Цыганкову придумали опасное прозвище – будут ли новые украинцы в Жироне