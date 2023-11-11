Цыганков и Довбик прервали серию "разлуки": стартовые составы и онлайн-трансляция матча Райо Вальекано – Жирона
14:04 - Читати українською
Виктор Цыганков и Артем Довбик попытаются помочь Жироне удержаться на вершине Ла Лиги.
79' live
Артем Довбик 42’
Савио 65’
42’ Артем Довбик
65’ Савио
Оба украинца попали в стартовый состав на матч против Райо Вальекано. В последний раз такое случалось 20 сентября в игре против другой мадридской команды – Реала. Затем Цыганков залечивал травму, а Довбик оформил 3 гола+3 ассиста.
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Нынешний поединок стартует в 15:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию матча покажет сервис MEGOGO, а Футбол 24 проведет текстовый онлайн. Победа гарантирует Жироне лидерство на период международной паузы. После 12 туров Реал отстает на 2 очка.
Стартовый состав Райо:
Стартовый состав Жироны:
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