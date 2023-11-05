Игроки Жироны Виктор Цыганков и Артем Довбик поделились эмоциями от победы над Осасуной в 12-го туре Ла Лиги. Оба украинца забили голы.

"Какая команда!", – написал Цыганков в своем Instagram после победы над Осасуной.

Результативная феерия Довбика и Цыганкова в видеообзоре матча Осасуна – Жирона – 2:4

Довбик тоже был немногословен. "Мы продолжаем", – лаконично написал Артем под фотографиями с матча у себя в Instagram.

Напомним, что Жирона убедительно обыграла Осасуну (4:2), а украинцы стали важной составляющей успеха. Довбык забил сам и еще отдал две результативные передачи, в частности, одну на Цыганкова.

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