Цыганков: Хочется сыграть против сильнейшего состава Челси, чтоб проверить свой уровень

Вице-капитан Динамо Виктор Цыганков поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

"Футболисты Динамо малоизвестны в Европе? Наша проблема, что мы не играем в таком турнире, как Лига чемпионов. Думаю, что на высшем уровне футболистов просматривают именно там. Но наша команда растет, и я уверен, что у этой команды есть потенциал играть там в ближайшее время.

Челси – Динамо: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Возможна ротация у Челси? Конечно, хочется играть против сильнейшего состава. Чтобы в первую очередь проверить свой личный уровень, и уровень команды и понимать, на что мы вообще можем претендовать.

Насколько травма Соля психологически повлияла на команду? Травма любого игрока Динамо это для нас потеря. Я желаю ему скорейшего выздоровления и надеюсь, что завтра мы порадуем Франа хорошей игрой!", – передает слова Цыганкова пресс-служба киевлян.

Напомним, матч 1/8 Лиги Европы Челси – Динамо состоится завтра, 7 марта, начало в 22:00.

Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони зараз