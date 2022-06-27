Полузащитник Динамо и сборной Украины не оставляет своих соотечественников в беде.

Виктор Цыганков выставил на аукцион футболку сборной Украины со своей фамилией. В ней хавбек отдал голевой пас на Андрея Ярмоленко в матче Украина – Босния и Герцеговина (1:1), состоявшемся 12 октября на Арене Львов.

Цыганков женился – возлюбленная лидера Динамо показала первое фото

Все деньги, полученные за футболку с автографом Виктора, передадут в помощь девочке и ее маме, пострадавшим 26 июня от взрыва российской ракеты в столице Украины.

Минимальный шаг для участия в аукционе – 500 гривен. Об этом сообщил массажист Цыганкова Роман Резников в Instagram. Также он совместно с футболистом просит найти информацию об этой девочке и ее маме.

Напомним, утром 26 июня российская ракета попала в жилой дом в Киеве, в результате чего разрушены верхние этажи здания и пострадали несколько человек.

Россия напала на Украину: Динамо урезало зарплаты, реакция игроков сборной на ракетные удары по Киеву (LIVE)