Цыганков доказал, что стоит 50 миллионов евро, – Сабо

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо проанализировал игру вингера киевского Динамо Виктора Цыганкова в матче сборных Украины и Сербии.

"Цыганков растет и чтобы это продолжалось и дальше, его нужно продать в топ-клуб, где он будет играть, а не сидеть на скамейке запасных. Виктора нужно продавать уже сегодня. У нас чемпионат слабый – здесь он не будет расти.

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Цыганкова нужно отдавать в топ-клуб, где он будет играть, потому что если будет сидеть на скамейке, то из этого ничего не получится, а так – из него должен быть классный футболист. Виктор показал, что стоит 50 млн евро на фоне игроков УПЛ, за которых не хотят отдавать более 10-15 миллионов. Ни в коем случае его нельзя продавать в клубы-середняки. Только в топ-команды: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, ПСЖ, Баварию, тот же Наполи, который проявлял интерес.

Нужно продавать, чтобы он был игроком №1 для нашей сборной. Если отдельных игроков продают за 40, 60, 80 и 100 млн, то я дал бы за него не меньше 50 млн евро", – рассказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, что Виктор Цыганков в поединке против сербов оформил дубль, а также имел возможности забивать еще. В минувшем сезоне Премьер-лиги он забил 18 голов и отдал 11 результативных передач (31 матч).

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