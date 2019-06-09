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Цыганков доказал, что стоит 50 миллионов евро, – Сабо

13:17 254 Читати українською
Цыганков доказал, что стоит 50 миллионов евро, – Сабо
Виктор Цыганков / EFE

Бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо проанализировал игру вингера киевского Динамо Виктора Цыганкова в матче сборных Украины и Сербии.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Цыганков растет и чтобы это продолжалось и дальше, его нужно продать в топ-клуб, где он будет играть, а не сидеть на скамейке запасных. Виктора нужно продавать уже сегодня. У нас чемпионат слабый – здесь он не будет расти.

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Цыганкова нужно отдавать в топ-клуб, где он будет играть, потому что если будет сидеть на скамейке, то из этого ничего не получится, а так – из него должен быть классный футболист. Виктор показал, что стоит 50 млн евро на фоне игроков УПЛ, за которых не хотят отдавать более 10-15 миллионов. Ни в коем случае его нельзя продавать в клубы-середняки. Только в топ-команды: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, ПСЖ, Баварию, тот же Наполи, который проявлял интерес.

Нужно продавать, чтобы он был игроком №1 для нашей сборной. Если отдельных игроков продают за 40, 60, 80 и 100 млн, то я дал бы за него не меньше 50 млн евро", – рассказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, что Виктор Цыганков в поединке против сербов оформил дубль, а также имел возможности забивать еще. В минувшем сезоне Премьер-лиги он забил 18 голов и отдал 11 результативных передач (31 матч).

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Украина Украина Сборная Украины Йожеф Сабо Трансферы Динамо Киев Украина - Сербия Виктор Цыганков Виктор Цыганков Динамо Киев Динамо Киев
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