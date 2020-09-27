Атакующий хавбек Динамо в матче с Минаем забил 51-й гол в составе "бело-синих" в УПЛ. Теперь 22-летний Цыганков поднялся на 8-ю строчку в списке голеадоров киевлян в чемпионатах Украины.

Гол Виктора Цыганкова в ворота Миная стал для него 51-м в матчах УПЛ. По количеству забитых мячей в чемпионатах Украины вингер "бело-синих" сравнялся со знаменитым Валентином Белькевичем, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Уже в ближайшем будущем Цыганков может догнать Артема Милевского и Олега Гусева, в активе которых 57 и 58 голов соответственно. А там и до топ-5 недалеко – у Виктора Леоненко 61 гол в футболке Динамо в чемпионатах. Лидирует в гонке Сергей Ребров, в активе которого 113 забитых мячей в 242-х поединках.

Заметим, Цыганков забил уже 3 гола в УПЛ 2020/21 и является лучшим бомбардиром Динамо в турнире.

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