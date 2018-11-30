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Цыганков: Динамо повезло в матче с Астаной

29 ноября 22:49 59 Читати українською
Цыганков: Динамо повезло в матче с Астаной
Виктор Цыганков / ФК Динамо

Капитан Динамо Виктор Цыганков прокомментировал минимальную победу киевлян над Астаной (1:0).

"Безусловно, нам повезло, ведь Астана имела немало моментов у наших ворот, они могли забить. Однако, важно, что Динамо смогло забить и сохранить свои ворота на замке", – сказал Цыганков в комментарии телеканалу "Футбол".

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Напомним, Динамо при невыразительной игре одолело Астану. Единственный гол во встрече забил Вербич после эффектной передачи пяткой от Цыганкова.

Благодаря этой победе "динамовцы" заняли первое место в группе и гарантировали себе путевку в плей-офф Лиги Европы.

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Лига Европы5 турЦентральний стадіон (Астана)

Астана - Динамо Киев: Четверг 29 ноября 2018

Астана
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Астана - Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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