Цыганков: Динамо повезло в матче с Астаной

Капитан Динамо Виктор Цыганков прокомментировал минимальную победу киевлян над Астаной (1:0).

"Безусловно, нам повезло, ведь Астана имела немало моментов у наших ворот, они могли забить. Однако, важно, что Динамо смогло забить и сохранить свои ворота на замке", – сказал Цыганков в комментарии телеканалу "Футбол".

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Напомним, Динамо при невыразительной игре одолело Астану. Единственный гол во встрече забил Вербич после эффектной передачи пяткой от Цыганкова.

Благодаря этой победе "динамовцы" заняли первое место в группе и гарантировали себе путевку в плей-офф Лиги Европы.

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