Украинец получил травму в начале октября. С тех пор Виктор Цыганков находится в лазарете. Главный тренер Жироны Мичел не хотел форсировать возвращение своего игрока и дал ему время полностью восстановиться.

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Как сообщает AS, Иван Мартин, Ладислав Крейчи, Солис, Абель Руис, Ясер Асприлья и Виктор Цыганков близки к возвращению на поле. Ожидается, что уже 23 ноября, когда Жирона будет встречаться с Эспаньолом, они будут в заявке.

Напомним, что в сезоне 2024/25 Цыганков сыграл за каталонцев восемь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Сейчас команда Мичела занимает 10-е место в таблице Ла Лиги с 18 очками после 12 туров.

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